Skoda-Fahrerin bei Unfall auf B 174 bei Marienberg leicht verletzt

Das Auto war auf einen verkehrsbedingt bremsenden VW gefahren.

Eine 61-jährige Skoda-Fahrerin ist am Mittwochvormittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 174 leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mitteilte, waren gegen 10.15 Uhr ein Volkswagen (Fahrer: 61) sowie der Skoda aus Richtung Chemnitz in Richtung Reitzenhain unterwegs. Etwa einen Kilometer vor der Abfahrt...