Spektakel vor Tausenden Besuchern: Ritter gehen am Wochenende am Schloss Pfaffroda aufeinander los

Ritter aus Sachsen, Brandenburg und Böhmen treten zum Lanzenstechen an. Sie wollen auf dem Turnierplatz eine große Show bieten. Doch das ist längst nicht alles.

Joachim Diener von Schönberg ist vorsichtig. „Wir erwarten mindestens 5000 Besucher“, sagt er, mag das jedoch selbst nicht so recht glauben. „Wahrscheinlich werden es viel mehr.“ Letztlich komme es darauf an, ob das Wetter mitspielt. Platz gebe es jedenfalls auf dem Turnierplatz am Schloss Pfaffroda genug. Dort soll sogar eine Tribüne...