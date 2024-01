Spontane Aktion: Bauern im Erzgebirge starten Rundfahrt

Rund 30 Fahrzeuge sind am Dienstagabend von Pockau aus auf Tour gegangen. Am Mittwoch soll in Dresden protestiert werden.

Circa 30 Traktoren, Lkw, Kleintransporter und Pkw sind am Dienstagabend von Pockau aus zu einer kleinen Rundfahrt gestartet. Vom Treffpunkt am Netto-Markt führte die Tour über Blumenau, Olbernhau, Reukersdorf, Wernsdorf und Forchheim. Von dort aus ging es zurück nach Pockau. „Dabei wollen wir keine Blockaden errichten oder sonst für große...