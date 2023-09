Stadtbibliothek Olbernhau: Wenn Weltraumschrott die Raumstation bedroht

Die Lesepatin stellt am 26. September ein Buch von Bernd Flessner vor.

Unter dem Motto „Lesen und Lauschen“ wird am kommenden Dienstag in der Stadtbibliothek in Olbernhau wieder vorgelesen. Die Lesepatin stellt an diesem Nachmittag das Buch „Der kleine Major Tom – völlig losgelöst“ von Bernd Flessner vor. Und darum geht es laut Ankündigung: Von der Raumstation Space Camp 1 genießen der kleine Major Tom,...