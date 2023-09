Tag der offenen Tür im „Haus Lauckner“ Marienberg

In den 1990er-Jahren betrieben die Eheleute Kempf ein Alten- und Pflegeheim in Reitzenhain. Da sie das Haus nicht kaufen durften, bauten sie in Marienberg neu.

Am 1. August 1996 zogen die ersten Bewohner in das Seniorenheim ein, welches damals im Auftrag der Eheleute Barbara Lauckner-Kempf und Wolfgang Kempf in Marienberg neu gebaut worden war. Da das 25-Jährige bisher noch nicht gefeiert werden konnte, hatte das Ehepaar am Samstag unter dem Motto 25 Jahre Plus zu einem Tag der offenen Tür in ihr...