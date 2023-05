"The Voice of Germany"-Gewinner Samuel Rösch zu Gast in Marienberg

Ein "Offener Abend in Concert" mit Samuel Rösch findet am 6. Mai in der St. Marienkirche in Marienberg statt. Der Musiker und Gewinner der Fernsehshow "The Voice of Germany" liest dabei ab 19 Uhr auch aus seinem Buch "Ich glaub an dich". Veranstalter des Offenen Abends ist die Kirchgemeinde Marienberg. Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18 Uhr....