Traditionelles und Modernes: Schnitz- und Klöppelverein stellt in Olbernhau aus

Aus einer 1951 gegründeten Schnitzgruppe entstand 1991 der Olbernhauer Schnitz- und Klöppelverein.

Bis zum 9. Februar 2024 zeigen 16 Mitglieder des Olbernhauer Schnitz- und Klöppelvereins in der Galerie der Stadtwerke Olbernhau, was sie in den vergangenen Jahren traditionell handwerklich gefertigt haben. Anlass für die Schau ist die Gründung der Schnitzgruppe Olbernhau vor 72 Jahren sowie die Gründung des heutigen Vereins vor 32 Jahren. In...