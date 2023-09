Unbekannte machen in Marienberger Wohnung Beute

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Unbekannte sind am Montag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Katharinenstraße in Marienberg eingestiegen und haben eine Geldbörse, mehrere Schlüssel sowie Bargeld gestohlen. Auf das Geschehen aufmerksam geworden waren zwei Zeuginnen, die sich in einer anderen Wohnung befanden. Über eine Spiegelung bemerkten sie gegen 20.20 Uhr,...