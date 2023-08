Vier Fahrzeuge auf B 101 in Unfall verwickelt

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind bei einem Unfall entstanden, der sich am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 101 (Annaberger Straße) in Pockau ereignet hat. Wie die Polizeidirektion Chemnitz berichtet, waren gegen 11.15 Uhr ein Audi, ein Mercedes, ein Sattelzug der Marke MAN und ein Mercedes-Kleintransporter mit Anhänger auf der...