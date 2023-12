Von Vietnam nach Olbernhau: Anh Thus erstes Weihnachten im Erzgebirge

Einen Wunschzettel kann die Siebenjährige nach zweieinhalb Monaten in Deutschland noch nicht schreiben. Dafür hat sie das erste Mal in ihrem Leben Schnee gesehen und einen Tannenbaum geschmückt.

„Zwei, vier, sechs, acht“: Anh Thu spielt mit ihrer Oma Thi Ai Phi Le in der Hängematte im Wohnzimmer einen kleinen Ball hin und her. Thi Ai Phi Le wirft zu ihrer Enkelin: „Eins“. Anh Thu schmeißt den Ball zurück: „Zwei“. Es geht hin und her. Jeder Wurf wird gezählt. Wilhelm Schlax sitzt vor einem selbst gebastelten Adventskranz...