Warum immer mehr Störche auf das Erzgebirge fliegen

Sieben Störche sind vergangenes Jahr an drei verschiedenen Orten im Landkreis geschlüpft. Nun brütet erstmals in Olbernhau ein Weißstorchenpaar. Was noch selten ist, könnte bald Normalität sein.

Andreas Riedel hat auf seinem Grundstück neue Unter- oder besser Obermieter. Ein Storchenpaar hat sich auf dem 17 Meter hohen Schornstein, den der Olbernhauer beim Kauf der ehemaligen Kistenfabrik Paul Fischer vor 16 Jahren miterworben hat, im wahrsten Sinne des Wortes eingenistet. "Fünf Jahre kämpfe ich schon, damit genau das passiert", erzählt...