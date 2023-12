Wegen „Klimaklebern“: Bürgermeister aus dem Erzgebirge freiwillig vor Gericht

Andreas Börner ist nicht nur Heidersdorfer Bürgermeister, sondern auch Inhaber einer Spedition. Weil einer seiner Trucks von Umweltaktivisten ausgebremst wurde, ließ er sich nun vor Gericht stellen.

Auf diesen Auftritt hat es Andreas Börner bewusst angelegt. Er hat viel zu sagen. Über dieses Land und was in seinen Augen schief läuft. Dass ein Bürgermeister dort Platz nimmt, wo sonst Straftäter sitzen, hat Seltenheitswert. Doch am Dienstag ist es im Amtsgericht Marienberg genau dazu gekommen.