Weihnachtliches Konzert mit Björn Casapuietra in Seiffen

Der Tenor gastiert am 29. November in der Bergkirche.

Der Tenor Björn Casapietra ist innerhalb seiner Tour „Christmas Love Songs – Ein romantisches Weihnachtskonzert“ am 29. November, 19 Uhr, zu Gast in der Bergkirche in Seiffen. Er liebt die alten deutschen ebenso wie die schönsten italienischen, französischen und keltischen Weihnachtslieder, heißt es in der Ankündigung. Jubilierend...