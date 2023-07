Welterbezentrum in Marienberg: Stadtrat vergibt weitere Aufträge

Der Marienberger Stadtrat hat am Montag in einer Sondersitzung mehrere Aufträge für das geplante Welterbe-Besucherzentrum vergeben. Insgesamt ging es dabei um vier Vergaben in Höhe von insgesamt etwa einer halben Million Euro. Sie betreffen die Gebäude- und Freianlagenplanung, Tragwerk und Elektrotechnik sowie Sanitär-, Heizungs- und...