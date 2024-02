Zöblitz: Mehr als 100 Liter Öl fließen bis in die Schwarze Pockau und die Flöha

Offenbar war ein Hydraulikschlauch bei einem Lkw geplatzt.

Zöblitz.

Wegen eines offenbar geplatzten Hydraulikschlauchs an einem Lkw der Marke MAN (Fahrer: 35) sind am Donnerstagmittag Feuerwehr und Polizei in Zöblitz zum Einsatz gekommen. Ereignet hat sich das gegen 12 Uhr an der Einmündung Johannisstraße/Steingasse. Nach derzeitigem Kenntnisstand liefen mehr als 100 Liter Öl auf die Fahrbahn und folglich über die Straßenabläufe in den Knesenbach bis in die Schwarze Pockau und die Flöha, hat die Polizeidirektion Chemnitz mitgeteilt. Die Feuerwehr errichtete Ölsperren. Im Zusammenwirken mit den zuständigen Behörden des Erzgebirgskreises hat die Polizei Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und prüft den Verdacht der Gewässerverunreinigung, heißt es in der Mitteilung weiter. (bz)