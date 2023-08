Zum Tanken nach Tschechien: Olbernhau richtet verkehrsberuhigte Zone ein, doch kaum einer hält sich dran

Wer ins Nachbarland will, muss schleichen. Doch während sich die einen daran halten, treten die anderen ganz bewusst aufs Gas. Auch um ein Zeichen zu setzen.

Als der Herr im roten Fahrzeug stoppt und seine Scheibe herunterlässt, wirkt er etwas verwirrt. „Was soll hier sein“, fragt er. „Eine verkehrsberuhigte Zone?“ Das habe er nicht gesehen, erklärt er und fährt davon. So wie er halten sich an diesem Tag die meisten Autofahrer, die auf der Straße „An der Natzschung“ in Olbernhau...