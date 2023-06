100 Jahre altes Kriegerdenkmal in Schwarzenberg-Neuwelt restauriert: Übergabe zum Gemeindefest am 8. Juli

Auf dem Gelände der Emmauskirche in Schwarzenberg-Neuwelt wird es am 8. Juli ein öffentliches Gemeindefest geben. Erfreulicher Anlass ist die festliche Übergabe des restaurierten Kriegerdenkmals anlässlich seines 100-jährigen Bestehens. Für einige Monate war es zerlegt und zur Kur in Stollberg. Nun ist es wieder da, auch am Umfeld wurde...