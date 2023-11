25 Jahre Artmontan-Kulturtage: Jubiläum endet mit ausverkauften Konzerten in Schwarzenberg

Dixieland, Swing, Jazz und Blues locken Fans im Erzgebirge an. Der Lokschuppen des Eisenbahnmuseums Schwarzenberg bietet das außergewöhnliche Ambiente

Drei Tage, vier Bands, vier ausverkaufte Konzerte – so endet das Jubiläumsjahr „25 Jahre Artmontan-Kulturtage“ ab Donnerstag in Schwarzenberg. Das dreitägige Dixieland-, Swing-, Jazz- und Blues-Festival unter dem Motto „Heiße Töne & wippende Füße“ geht im Lokschuppen des Eisenbahnmuseums über die Bühne. Das Interesse an...