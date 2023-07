45 Kilometer Umleitung: Diese Baustelle sorgt im Erzgebirge für enorme Umwege

Ab dem Bahnübergang in Johann’stadt geht ab 24. Juli auf der Staatsstraße in Richtung Erlabrunn nichts mehr, ebenso ab Erlabrunn talaufwärts. Bis 4. August wird auf 1,3 Kilometern die Fahrbahn erneuert. Wer von Johann’stadt nach Erlabrunn – oder umgekehrt – will und keine Ausnahmeerlaubnis für Waldwege hat, muss auf lange Umleitung. Foto: C. Wagner