90 Jahre Turnhalle und 50 Jahre Fußball in Schwarzenberg-Neuwelt boten Anlass für Kinderfest

Mehrere Vereine taten sich zusammen, um zu runden Jahrestagen in der Kirmeswoche etwas auf die Beine zu stellen. Ergebnis: ein gelungener Nachmittag.

In der Kirmeswoche in Schwarzenberg-Neuwelt spielen diesmal auch 90 Jahre Turnhalle und 50 Jahre Fußball eine Rolle. Aus dem Anlass gab es am Samstag auf dem Sportplatz ein Kinderfest. Besucher, Veranstalter und Mitwirkende blicken auf einen gelungenen Nachmittag zurück. Mädchen und Jungen aus der Kita „Pfiffikus“ erfreuten zum Auftakt mit...