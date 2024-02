Als Kind vom Vater missbraucht: Schwarzenbergerin leidet bis heute darunter

„Mein Leben wäre sicher anders verlaufen“, sagt eine Schwarzenbergerin, die als Kind von ihrem Vater missbraucht worden sei. Dass sie sich das Erlebte jetzt von der Seele redet, hat zwei wesentliche Gründe.

Sie hat lange gezögert. Zu lange. Doch jetzt sei der Punkt gekommen, an dem die Frau aus Schwarzenberg reden will. Mehr noch. Sie möchte, dass in der Zeitung steht, was ihr Vater ihr einst als achtjähriges Mädchen angetan habe. Denn eines Abends habe er sich zu ihr ins Bett gelegt und ihr die Hand geführt, ihn zu befriedigen. „Es war...