Amüsante Krimikomödie lockt in Grünhainer Kirche

„Lottes lästige Leichen“ lautet der Titel des Stücks, zu dem die Jugendtheatergruppe „Wortspiel“ am Sonntag einlädt. Die Premiere erlebte die Komödie in drei Akten im Sommer.

Cornelia Schmidt schwirrt in diesen Tagen der Kopf. Viel ist zu bedenken und noch zu organisieren, denn am Sonntag soll das Theaterstück „Lottes lästige Leichen“ über die Bühne gehen. Diese Bühne steht in der St.-Nicolaikirche Grünhain, wo schon in dieser Woche einmal intensiv geprobt wurde. Auch an Requisiten wurde schwer geschleppt,...