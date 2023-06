Amüsanter Start ins Lesefest in Schwarzenberg mit einem Rückblick auf die DDR

Für drei Tage dreht sich in Schwarzenberg alles ums Bücher. Die Erz-Buchmesse soll ein Lesefest für die ganze Familie werden. Am Freitag geht es los. Und am Abend wird es amüsant bei einer Lesung in der Stadtbibliothek. Dort stellt Johannes Heine ab 19.30 Uhr sein Buch vor. Er ist eigentlich Dachdecker von Beruf. Irgendwann griff er zum Stift...