Auftritt von Uwe Steimle im Erzgebirge verlegt: Das ist der Grund

Mit seinem Programm "Mit Geduld und Spucke" ist der umstrittene Kabarettist Uwe Steimle eigentlich für den 23. September auf der Waldbühne in Schwarzenberg angekündigt gewesen. Doch nun ist der Auftritt überraschend auf nächstes Jahr verschoben und nach Aue verlegt worden. Was ist der Grund dafür? Mit seinem Programm "Mit Geduld und Spucke" ist der umstrittene Kabarettist Uwe Steimle eigentlich für den 23. September auf der Waldbühne in Schwarzenberg angekündigt gewesen. Doch nun ist der Auftritt überraschend auf nächstes Jahr verschoben und nach Aue verlegt worden. Was ist der Grund dafür?