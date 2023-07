Aus für das „Rrush“ in Schwarzenberg: Ex-Aue-Spieler Curri schließt sein Restaurant

Vor nunmehr genau zehn Jahren hat Skerdilaid Curri seine aktive Zeit als Fußballer beim FC Erzgebirge Aue beendet. Zwar hat er damals die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, aber sein Herz blieb am Erzgebirge hängen. In Schwarzenberg hat er damals begonnen zu investieren. Er kaufte ein Haus und eröffnete eine Pizzeria namens „Rrush“. Bis...