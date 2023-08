Auto überschlägt sich in Beierfeld: Fahrer verstirbt am Unfallort

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 11 Uhr auf der August-Bebel-Straße in Beierfeld ereignet. Dabei kam der Fahrer eines Pkw Mitsubishi in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild, einem Baum und fuhr gegen einen Zaun. Das Fahrzeug blieb schließlich auf der Seite...