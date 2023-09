Barockorchester aus Dresden lässt Musiksommer in Schwarzenberg ausklingen

Der zehnte Musiksommer in St. Georgen in Regie von Kirchenmusikdirektor Matthias Schubert geht zu Ende. Am Montag musizieren erneut Gäste aus Dresden.

Es sei ihr „heimliches Wohnzimmer“. Das sagen die Musiker des Dresdner Barockorchesters über die St.-Georgen-Kirche in Schwarzenberg. Was heißen soll, hier musizieren sie mit einer besonderen Vorliebe. Wen wundert es also, dass die renommierten Musiker aus der Landeshauptstadt unter Leitung von Margret Baumgartl am Montag den klingenden... Es sei ihr „heimliches Wohnzimmer“. Das sagen die Musiker des Dresdner Barockorchesters über die St.-Georgen-Kirche in Schwarzenberg. Was heißen soll, hier musizieren sie mit einer besonderen Vorliebe. Wen wundert es also, dass die renommierten Musiker aus der Landeshauptstadt unter Leitung von Margret Baumgartl am Montag den klingenden...