Baustelle im Erzgebirge: 45 Kilometer Umleitung auf der S 272 im Test

Zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn ist die Straße seit Montag gesperrt. Eine ortsnahe Umfahrung ist nicht möglich. „Freie Presse“ testete, wie die sehr weiträumige Umleitung funktioniert.

Johanngeorgenstadt. Wer mit dem Auto von Johanngeorgenstadt nach Schwarzenberg oder umgekehrt will, nutzt im Normalfall die Staatsstraße 272 im Schwarzwassertal. Rund 18 Kilometer sind es zwischen beiden Städten. Doch seit Montag ist diese Kurzverbindung gekappt: Zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn wurde die Straße baubedingt gesperrt. Was sonst auf dieser Trasse aus und in Richtung Schwarzenberg rollt, muss auf eine sehr weiträumige Umleitung ausweichen. 45 Kilometer sind es "außenrum" von der Sperrscheibe in Johanngeorgenstadt bis zu der in Erlabrunn. Wie ein Teil der Umleitung funktioniert, testete die "Freie Presse" um die Mittagszeit bei einer Fahrt von Schwarzenberg nach Johanngeorgenstadt und zurück.

Auf den Vorwegweisern an der Bundesstraße 101, die aus den Richtungen Aue und Annaberg-Buchholz nach Schwarzenberg führt, gibt es keinen Hinweis auf die Sperrung. Der Ortsname Johanngeorgenstadt auf den großen gelben Schildern ist nicht überdeckt. Kraftfahrer nutzen also wie gewohnt die Trasse der S 272, die am Kreisverkehr am Viadukt nach Johanngeorgenstadt abzweigt.

Umleitung innerörtlich gut ausgeschildert

Kurz bevor die Erlaer Straße (S 274) von der Karlsbader Straße (S 272) abzweigt, machen ein kleines gelbes Umleitungsschild, ein großes weißes Hinweisschild mit Vollsperrscheibe und Umleitungssymbol sowie der große gelbe Wegweiser mit dem rot durchkreuzten Ortsnamen Johanngeorgenstadt auf die Sperrung ab Erlabrunn aufmerksam. Kraftfahrer, die in die Bergstadt wollen, sollten also hier und nicht erst in Erla oder in Antonsthal rechts abbiegen und auf der S 274 in Richtung Sosa fahren.

In der Ortslage Schwarzenberg gibt es mehrere Umleitungsschilder, das letzte am Kreisverkehr im Stadtteil Heide, damit auch ortsunkundige Fahrer die richtige Ausfahrt nehmen. Dann rollt's auf sanierter Fahrbahn meist bergauf bis Jägerhaus. Weiter geht's nach Sosa, wobei hier etliche Straßenstücke großen Sanierungsbedarf haben. Die Straße ist eng, was bei Gegenverkehr mitunter zum Ausweichen auf den Randstreifen zwingt. Richtig problematisch kann es in der steilen Kurve in Sosa werden. Dass sich dort Sattelauflieger begegnen, will man sich nicht vorstellen.