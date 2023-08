Beierfeld: Bernsbacher Straße ab Mittwoch gesperrt

Der Bau einer neuen Stützmauer an der Straße in Richtung Bernsbach macht eine Sperrung notwendig. Diese gilt ab Mittwoch.

Ab Mittwoch, 23. August, wird die Bernsbacher Straße, die vom Markt in Beierfeld in Richtung Aue abzweigt, voll gesperrt. Das teilt die Verkehrsbehörde des Landratsamtes mit. Grund für diese Sperrung, die voraussichtlich bis 29. August dauert, ist der Bau einer neuen Stützmauer am Hausgrundstück Nummer 17. Da die Straße stellenweise sehr eng...