Beim Altstadtfest in Johanngeorgenstadt geht’s um Kultiges aus der DDR

Die Organisatoren erinnern am Samstag in Johanngeorgenstadt an Lustiges aus Funk, Fernsehen und Fahrzeugtechnik jener Zeit. Ein Teil der Exulantenstraße wird zum Fest gesperrt.

Er ist schon lange zu, der Konsum in der Altstadt von Johanngeorgenstadt. Doch am 26. August soll beim Altstadtfest ein bisschen Konsum-Flair wieder aufleben. Auch vorm Ex-Konsum, der zum Festgelände in der Exulantenstraße gehört. Denn bei der diesjährigen Veranstaltung wird an die DDR erinnert.