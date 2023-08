Besserer Hochwasserschutz in Schwarzenberg: 145 Meter lange Wand am Gewerbegebiet fertig

Ein weiteres Projekt der Landestalsperrenverwaltung (LTV) für besseren Hochwasserschutz in Schwarzenberg ist fertig. Abgestimmt mit Stadtverwaltung und Landratsamt, wurde am linken Ufer des Schwarzwassers im Bereich des Gewerbegebiets an der Straße Am Wasserwerk eine Schutzwand gebaut. „Sie ist 145 Meter lang, reicht vom Roten Mühlenweg bis...