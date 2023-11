Bestseller-Autor spricht im Erzgebirge über Flucht und Asyl

Prof. Dr. Volker M. Heins, Mit-Autor des Spiegel-Bestsellers „Hinter Mauern“, kommt am Montag nach Schwarzenberg.

Den Mit-Autor eines Spiegel-Bestsellers hat der Flüchtlingsunterstützerkreis Schwarzenberg um Lenore Lobeck für ihre Ausstellung zu Asyl und Flucht in der St.-Georgen-Kirche gewonnen. Am Montag stellt Prof. Dr. Volker M. Heins in der Kirche sein Buch „Hinter Mauern“ vor, das der Politikwissenschaftler mit Frank Wolff geschrieben hat. Die...