Bombendrohung gegen zwei Gymnasien in Aue und Schwarzenberg

Schwarzenberg/Aue Sowohl am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg als auch am Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue hat es am Dienstagmorgen Bombendrohungen gegeben. Für die Auer Einrichtung war es bereits der zweite Fall dieser Art binnen zehn Tagen.