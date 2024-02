Breitbandausbau im Erzgebirge: Bauernweg in Pöhla ab Montag für Durchgangsverkehr gesperrt

Vom 26. Februar bis voraussichtlich 22. März ist ein Bereich der Straße voll gesperrt. Als Umleitung hat die Baufirma einen Verbindungsweg ertüchtigt.

Der Breitbandausbau für schnelleres Internet in bisher unterversorgten Gebieten wird auch in der Schwarzenberger Ortschaft Pöhla fortgesetzt. Laut Stadtverwaltung wird ab Montag, 26. Februar, bis voraussichtlich Freitag, 22. März, der Bauernweg zwischen den Hausgrundstücken 12 c und 16 für Fahrzeuge voll gesperrt. Bis zum Abzweig Friedensweg...