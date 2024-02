Breitbandnetz in Schwarzenberg: Bauarbeiten machen weitere Straßensperrungen notwendig

Superschnelles Internet will (fast) jeder. Die notwendigen Arbeiten für das Glasfasernetz aber nerven. In Schwarzenberg wird an mehreren Stellen gleichzeitig gebuddelt – ab Montag im Ortsteil Bermsgrün, verbunden mit der Vollsperrung einer Kreuzung.

Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur in Schwarzenberg geht an mehreren Stellen gleichzeitig weiter. Das ist auch mit Verkehrseinschränkungen und Sperrungen verbunden, so im Ortsteil Bermsgrün. Dort wird ab 5. Februar bis voraussichtlich 16. Februar die Kreuzung Dorfstraße/Schulstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt, hieß es am Freitag... Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur in Schwarzenberg geht an mehreren Stellen gleichzeitig weiter. Das ist auch mit Verkehrseinschränkungen und Sperrungen verbunden, so im Ortsteil Bermsgrün. Dort wird ab 5. Februar bis voraussichtlich 16. Februar die Kreuzung Dorfstraße/Schulstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt, hieß es am Freitag...