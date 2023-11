Breitbandnetz wird ausgebaut: Ab Montag Straßensperrungen in zwei Schwarzenberger Ortsteilen

In Crandorf und in Grünstädtel machen Bauarbeiten ab 13. November das Sperren von Straßen erforderlich. In einem Fall ist eine Winterpause geplant.

Der Ausbau des Breitbandnetzes in Schwarzenberg geht weiter. Ab 13. November gibt es Sperrungen der Rittersgrüner Straße in Crandorf und des Crandorfer Bergs in Grünstädtel. Auf der Rittersgrüner Straße reicht Bauabschnitt 1 von Grünstädtler Straße bis Abzweig Drachenleithe, Abschnitt 2 vom Abzweig Drachenleithe Ortsausgang nach...