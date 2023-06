Das Gut Förstel in Langenberg und die tierischen Stars der Wohngemeinschaft

Juanita, Lucia, Querida und Bea - so die wohlklingenden Namen der tierischen Stars im Alterswohnsitz Gut Förstel in Langenberg. Seit Anfang 2022 gehört auch "Pablo", der erste eigene Nachwuchs, dazu. Das Alpaka-Herz-Projekt der Einrichtung wurde 2022 sogar ausgezeichnet. Ungeachtet dessen erfreuen sich die Bewohner des Heimes täglich an ihren...