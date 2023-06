Drei Städte im Erzgebirge setzen auf Gesundheitsförderung

Wer etwas verbessern will, muss zunächst wissen, wo er steht, wo es hakt und was fehlt. Dazu gehört aber auch, sachlich einzuschätzen, was gut ist, was ausreicht oder woran man unbedingt festhalten sollte. Genau das hatte die Auftaktveranstaltung zum Projekt „Gesunde Stadt Schwarzenberg“ am Donnerstagabend in der Aula der Stadtschule zum Ziel.