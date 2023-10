E-Bike aus Keller in Markersbach gestohlen

Die Diebe entwendeten aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses zudem den Akku und das Ladegerät eines weiteren E-Bikes.

Raschau-Markersbach.

Ein E-Bike ist in der Zeit zwischen Samstag und Mittwoch im Raschau-Markersbacher Ortsteil Markersbach gestohlen worden. Im Verlauf der vergangenen Tagen hatten sich die bisher unbekannten Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Obermittweida verschafft und dort die Tür zum Keller eines Mieters des Hauses aufgebrochen. Aus dem Abteil stahlen sie anschließend ein schwarzes E-Bike der Marke Cube sowie dazu noch den Akku und das Ladegerät eines weiteren E-Bikes, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizeidirektion Chemnitz vom Donnerstag. Der Stehlschaden wurde von den Beamten auf einen Wert in Höhe von rund 3000 Euro beziffert, ist der Mitteilung der Polizei weiter zu entnehmen. (mb)