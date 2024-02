Einbrecher dringen in Tankstelle an der B 101 ein

Die Täter hatten es auf eine Tankstelle in Grünstädtel abgesehen. Was bisher bekannt ist.

Einbrecher haben eine Tankstelle im Schwarzenberger Ortsteil Grünstädtel heimgesucht. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen informierte, seien der oder die Täter bereits in der Nacht zu Mittwoch in das Objekt an der Bundesstraße 101 eingedrungen. Laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz hatten sie die Scheiben einer Tür...