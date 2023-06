Erlaer Straße in Schwarzenberg in Richtung Innenstadt gesperrt: Firma saniert Stolperfallen-Fußweg

Die Erlaer Straße in Schwarzenberg ist derzeit nur aus Richtung Innenstadt befahrbar. Die Fahrbahn in der anderen Richtung ist ab der Einmündung Uferstraße bis zur Karlsbader Straße gesperrt. Für rund 15.500 Euro lässt die Stadt den angrenzenden Fußweg sanieren. Fußgänger werden an der Baustelle vorbei geführt, Kraftfahrer müssen...