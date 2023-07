Erneut Protest gegen geplante Flüchtlingsunterkunft im Erzgebirge

Mehrere Hundert Demonstranten haben sich am Freitagabend in Grünhain-Beierfeld versammelt. Sie demonstrierten gegen die Pläne des Erzgebirgskreises, in der ehemaligen Reha-Klinik im Ort eine Flüchtlingsunterkunft einzurichten. Anders als die Wochen zuvor ging es nach der Kundgebung auf dem Markt dieses Mal nicht in einem Marsch zur Klinik,...