Essen angebrannt: Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Schwarzenberg

Mehr als 40 Einsatzkräfte rückten in der Nacht zu Freitag zu einem Gebäude am Heideweg aus. Starker Rauch hatte den Alarm ausgelöst.

Schwarzenberg.

Mehrere freiwillige Feuerwehren sind am späten Donnerstagabend wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Gebäude in Schwarzenberg ausgerückt. Der Rauchalarm war gegen 23.30 Uhr im Obergeschoss eines Wohnblocks am Heideweg ausgelöst worden, wie die Polizei bestätigte.