Fahranfänger setzt in Schwarzenberg Auto gegen Baum

Schwarzenberg.

Bei einem Unfall am Dienstagabend in Schwarzenberg ist ein junger Autofahrer leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr der 18-Jährige mit seinem Audi auf der Straße der Einheit (B 101) aus Richtung Annaberg in Richtung Aue, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Wagen stieß wenige Meter von der Shell-Tankstelle entfernt gegen ein Verkehrsschild und gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam schräg an einer Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen ambulant behandelt. Der Sachschaden summierte sich auf gut 10.000 Euro. Der Audi musste abgeschleppt werden. Die B 101 war während der Bergungs- und Räumungsarbeiten etwa zwei Stunden lang halbseitig gesperrt. (nikm/kru)