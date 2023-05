Feuerwehren aus mehreren Schwarzenberger Ortsteilen im Einsatz

Gleich mehrere freiwillige Feuerwehren waren am Dienstagabend in Schwarzenberg unterwegs: Die Einsatzkräfte aus den Ortsteilen Bermsgrün, Erla-Crandorf und Heide waren wegen Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Bermsgrün alarmiert worden. Als mögliche Ursache dafür wurde eine Verpuffung genannt. Nach Angaben der Brandbekämpfer aus Bermsgrün war...