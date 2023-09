Feuerwehrfest an der Hauptwache in Schwarzenberg: Geselligkeit und Werbung in eigener Sache

Für Kinder und Jugendliche wird am Samstagnachmittag in Regie eines Vereins einiges geboten. Für Erwachsene gibt es am Freitag und Samstag Tanzabende.

An der Hauptwache der Schwarzenberger Feuerwehr am Viadukt wird am Samstag ab 14 Uhr reges Treiben herrschen. Der Feuerwehrverein der Hauptwache hat ein Kinder- und Jugendfest organisiert. Hüpfburg, Bastelstraße und Dosenwerfen sorgen für Abwechslung. Die Kinder können sich auch als Feuerwehrleute fühlen: bei Rundfahrten mit einem... An der Hauptwache der Schwarzenberger Feuerwehr am Viadukt wird am Samstag ab 14 Uhr reges Treiben herrschen. Der Feuerwehrverein der Hauptwache hat ein Kinder- und Jugendfest organisiert. Hüpfburg, Bastelstraße und Dosenwerfen sorgen für Abwechslung. Die Kinder können sich auch als Feuerwehrleute fühlen: bei Rundfahrten mit einem...