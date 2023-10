Forscher auf den Spuren einer „verschwindenden Stadt“ im Erzgebirge

Ein Projekt zweier Hochschulen will herausfinden, was der Abriss der Altstadt und das Verschwinden von Gebäuden bis heute mit Johanngeorgenstadt und den Menschen macht. Am Ende soll es eine Zukunftswerkstatt geben.

Im Jahr 2005 traf es das Bergmagazin. Das ab 1806 als Getreidespeicher für Bergleute und Bewohner der Bergstadt errichtete Gebäude wurde abgerissen. Vor wenigen Jahren war es eine ehemalige Tischlerei, später Domizil einer Freikirche und Wohnhaus. Als nächstes verschwinden wird wohl ein leerstehendes Wohnhaus unterhalb der Stadtkirche. Im Jahr 2005 traf es das Bergmagazin. Das ab 1806 als Getreidespeicher für Bergleute und Bewohner der Bergstadt errichtete Gebäude wurde abgerissen. Vor wenigen Jahren war es eine ehemalige Tischlerei, später Domizil einer Freikirche und Wohnhaus. Als nächstes verschwinden wird wohl ein leerstehendes Wohnhaus unterhalb der Stadtkirche.