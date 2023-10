Freibad-Streit im Erzgebirge: Werden Raschauer Badegäste benachteiligt?

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Raschau-Markersbach ging es heiß her. Dabei verspricht der Auslöser eigentlich Abkühlung an heißen Tagen.

Um es drastisch zu formulieren: Die Dauerschwimmer aus Raschau fühlen sich gegenüber Markersbach massiv benachteiligt. Das haben einige von ihnen in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Raschau-Markersbach deutlich zum Ausdruck gebracht. Aufreger sind einerseits der Wegfall der Saisonkarten fürs Freibad Raschau und andererseits verkürzte... Um es drastisch zu formulieren: Die Dauerschwimmer aus Raschau fühlen sich gegenüber Markersbach massiv benachteiligt. Das haben einige von ihnen in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Raschau-Markersbach deutlich zum Ausdruck gebracht. Aufreger sind einerseits der Wegfall der Saisonkarten fürs Freibad Raschau und andererseits verkürzte...