Geld für Spielgelände der Klosterzwerge in Grünhain

Im Außenglände der Kita „Klosterzwerge“ in Grünhain soll sich einiges ändern. Nicht nur neue Spielgeräte sind geplant.

Der Spielplatz hinter dem Kinderhaus „Klosterzwerge“ in Grünhain soll im nächsten Jahr grundhaft erneuert werden. Dazu hat Landrat Rico Anton (CDU) jetzt Fördermittel von Bund (60 Prozent) und Land (40 Prozent) in Höhe von rund 169.000 Euro an die Kommune ausreichen können. Geplant sei, das Spielgelände der Kindertagesstätte baulich...