Gewünschte Einwohnerversammlung in Grünhain-Beierfeld auf Anfang 2024 verschoben

Anfang November hatte Matthias Paul, Stadtrat der Freien Wähler in Grünhain-Beierfeld, die Einberufung einer Einwohnerversammlung zur geplanten Flüchtlingsunterkunft in Grünhain beantragt. Zu dieser Veranstaltung, so seine Forderung, sollte ein Meinungsbarometer unter den Bürgern abgefragt werden. Zur Sitzung des Stadtrats am Montag wurde...